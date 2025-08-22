مباريات الأمس
"بعد مباراة مودرن".. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق

02:43 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صبحي حارس الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد صبحي حارس مرمى الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد صبحي حارس مرمي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
كتب - يوسف محمد:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق أحمد حمدي لاعب الوسط وزميله محمد صبحي حارس المرمى، الذي تعرض للإصابة عقب نهاية مباراة الفريق أمام أمام مودرن سبورت.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أن أحمد حمدي يعاني من شد في العضلة الأمامية، سيخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في تدريبات الفريق.

كما أكد الجهاز الطبي للفارس الأبيض، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق، تعرض لإصابة بحالة إعياء ودوار عقب مباراة مودرن سبورت أمس ولكن تم الاطمئنان على سلامته.

وكان نادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة بالدوري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أحمد حمدي الزمالك ومودرن سبورت الدوري المصري إصابة أحمد حمدي إصابة محمد صبحي
