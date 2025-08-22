مباريات الأمس
بعد فوز الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

02:15 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 3
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 2
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    احتفال ألفينا مع شيكو بانزا بعد تسجيله
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكو بانزا بالهدف
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
القاهرة – مصراوي:

استكملت أمس الخميس منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بإقامة ثلاثة مباريات، أبرزها مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباريات الدوري المصري أمس أيضا، تعادل فريق سموحة أمام زد بنتيجة 1-1، وحسم التعادل أيضا مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني متساويا مع المصري ولك يتفوق البورسعيدي بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- المصري - 7 نقاط

2- الزمالك - 7 نقاط

3- زد - 5 نقاط

4- بيراميدز - 5 نقاط

5- بتروجيت - 5 نقاط

6- الأهلي - 4 نقاط

7- الجونة - 4 نقاط

8- حرس الحدود - 4 نقاط

9- مودرن سبورت - 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

11- إنبي - 4 نقاط

12- طلائع الجيش - 4 نقاط

13- سموحة - 3 نقاط

14- غزل المحلة - 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

17- البنك الأهلي - نقطتين

18- المقاولون العرب - نقطتين

19- وادي دجلة - نقطة واحدة

20- الإسماعيلي - نقطة واحدة

21- فاركو - نقطة واحدة

