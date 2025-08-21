كتب - نهى خورشيد

علق خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تألق ثنائي الفارس الأبيض خوان بيزيرا وشيكو بانزا، في مواجهة فريقهم أمام مودرن سبورت، والمقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألفينا وشيكو بانزا وفيه ناس جالهم إنفلونزا".

والجدير بالذكر أن الثنائي بيزيرا وشيكو بانزا نجحا في تسجيل ثنائية الزمالك حتى الآن أمام مودرن سبورت، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.