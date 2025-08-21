مباريات الأمس
"الناس جالهم إنفلونزا".. الغندور يعلق على تألق بيزيرا وبانزا في مباراة الزمالك ومودرن

10:37 م الخميس 21 أغسطس 2025
background

كتب - نهى خورشيد

علق خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تألق ثنائي الفارس الأبيض خوان بيزيرا وشيكو بانزا، في مواجهة فريقهم أمام مودرن سبورت، والمقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألفينا وشيكو بانزا وفيه ناس جالهم إنفلونزا".

خالد الغندور بعد هدفي ألفينا وشيكو بانزا مع الزمالك

والجدير بالذكر أن الثنائي بيزيرا وشيكو بانزا نجحا في تسجيل ثنائية الزمالك حتى الآن أمام مودرن سبورت، في المباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ومودرن سبورت خالد الغندور الزمالك شيكو بانزا خوان بيزيرا الدوري المصري
