الدوري المصري

مودرن سبورت

1 2
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

شبيبة القيروان

0 4
18:30

الترجى الرياضي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

0 1
20:30

السد القطري

جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت

09:51 م الخميس 21 أغسطس 2025
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2_Easy-Resize.com
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة، في مدرجات ملعب "هيئة قناة السويس"، لدعم الفريق في مباراة مودرن سبورت، على توجيه رسالة إلى لاعبي الفريق.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ورفعت جماهير الزمالك المتواجدة، في مدرجات "هيئة قناة السويس"، لافتة كتب عليها: "لا تترك أي فرصة لهزيمة كل موقف".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الزمالك الماضية أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

نادي الزمالك ملعب هيئة قناة السويس مودرن سبورت مباراة مودرن سبورت والزمالك الدوري المصري
