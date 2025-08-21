جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة، في مدرجات ملعب "هيئة قناة السويس"، لدعم الفريق في مباراة مودرن سبورت، على توجيه رسالة إلى لاعبي الفريق.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ورفعت جماهير الزمالك المتواجدة، في مدرجات "هيئة قناة السويس"، لافتة كتب عليها: "لا تترك أي فرصة لهزيمة كل موقف".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الزمالك الماضية أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

