استقر مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل مودرن سبورت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد مسعد، محمد هلال.

خط هجوم: أرنولد إيبا، حسام حسن، عبد الرحمن شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، كريم عماد، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان، علي زعزع، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 4 نقاط ويليه مودرن سبورت في المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

