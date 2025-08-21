كتب - نهى خورشيد

كشف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملامح التشكيل الأساسي للفارس الأبيض استعداداً لخوض مواجهة مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

وجاء التشكيل الأساسي للأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا بيزيرا

أما دكة البدلاء فتضم: محمد عواد، أحمد فتوح، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، آدم كايد، أحمد شريف، وناصر منسي.