مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

مصر

52 77
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

شوبير ينفي شائعة توقف إنشاءات استاد الأهلي

06:17 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نفى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق التصريحات التي نُسبت إليه بشأن توقف العمل في استاد الأهلي الجديد.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يحدث مطلقًا أني قلت إن العمل توقف في استاد الأهلي الجديد، ما ذكرته أنه تم الحفر بمعدل 10 أمتار، وأن العمل يسير طبقًا للمعدل الزمني".

أحمد شوبير يتحدث عن استاد الاهلي الجديد

وأضاف: "كل ما في الأمر أن هناك تربة صخرية أو خرسانة، وجارٍ التعامل معها وستنتهي سريعًا، ولكن العمل مستمر بكل جدية، ومستوى الإنجاز هائل.. فقط توضيح لسوء فهم، متأكد أنه غير متعمد لدى البعض".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الأثنين المقبل على ستاد زعيم الفلاحين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي ستاد الأهلى توقف العمل في ستاد الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس