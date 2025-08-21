شوبير ينفي شائعة توقف إنشاءات استاد الأهلي

كتب - نهى خورشيد

نفى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق التصريحات التي نُسبت إليه بشأن توقف العمل في استاد الأهلي الجديد.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يحدث مطلقًا أني قلت إن العمل توقف في استاد الأهلي الجديد، ما ذكرته أنه تم الحفر بمعدل 10 أمتار، وأن العمل يسير طبقًا للمعدل الزمني".

وأضاف: "كل ما في الأمر أن هناك تربة صخرية أو خرسانة، وجارٍ التعامل معها وستنتهي سريعًا، ولكن العمل مستمر بكل جدية، ومستوى الإنجاز هائل.. فقط توضيح لسوء فهم، متأكد أنه غير متعمد لدى البعض".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الأثنين المقبل على ستاد زعيم الفلاحين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.