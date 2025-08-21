8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت الليلة

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك على تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل العودة للنتائج الإيجابية بعد التعادل في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب سلبيا.

استبعاد 9 لاعبين من المباراة

واستبعد فيريرا عددا من اللاعبين لأسباب مختلفة سواء للإصابات أو فني لعدم الاحتياج إليهم، وهم كالتالي:

المغربي عبد الحميد معالي لأسباب فنية.

التونسي سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

أحمد حمدي لأسباب فنية.

عمرو ناصر لأسباب فنية.

المهدي سليمان لأسباب فنية.

محمود جهاد لأسباب فنية.

أحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.

أحمد ربيع لإصابته في العضلة الضامة قبل بداية الموسم.