شوبير يكشف تفاصيل من طريقة تدريب ريبيرو في الأهلي

القاهرة – مصراوي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمدير الفني للنادي الأهلي، البرتغالي خوسيه ريبيرو، مشيرا إلى تركيزه الكبير في مران الفريق، واهتمامه بكافة التفاصيل.

وقال شوبير:"رغم الظروف الصعبة التي يمر بها محمد الشناوي بعد وفاة والده، إلا أن التمرين الصباحي لفريق الأهلي كان قائمًا بقيادة ريبيرو، الذي يدرك تماما أهمية الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، وهي مباراة لن تكون سهلة."

وتابع:"في مران الحراس، تواجد فقط الحارسان شوبير ومحمد سيحا، بينما غاب الشناوي لأسباب معروفة، ريبيرو كان حاضرا مع مدرب الحراس، يوجهه ويشرح له ما يريده في التدريب، وهو أمر مهم للغاية."

وأضاف شوبير:"ريبيرو مدرب عملي، يشارك بيديه في التمرين، يتحدث مع الجهاز الفني المساعد، ويراقب كل صغيرة وكبيرة، واضح أنه متابع للتفاصيل بدقة رغم التحديات الكبيرة، من إصابات متكررة وتوقفات أثرت على الفريق".

وأشار إلى أن مران الفريق شهد جدية من جميع اللاعبين، قائلاً:"الكل تمرن بجدية صباح أمس، وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، حاضرا لمتابعة المران، كما شارك إمام عاشور، ولكننا نخشى عليه من الاحتكاكات الزائدة، لأنه يمثل كنزا كبيرا للنادي الأهلي."

واختتم شوبير حديثه:"ريبيرو مركز جدا، ويحتاج إلى الصبر، أعتقد أنه سيحدث فارقا مع الفريق وجماهير النادي الأهلي."