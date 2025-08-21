مباريات الأمس
نتائج مباريات أمس الأربعاء في الدوري المصري الممتاز

08:24 ص الخميس 21 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الأربعاء الموافق 21 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم تعادل الجونة و غزل المحلة، في حين فاز بتروجيت على وادي دجلة.

نتائج مباريات الأربعاء في الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة ضد بتروجيت - (0-1)

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - (2-0)

الجونة ضد غزل المحلة - (0-0)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

