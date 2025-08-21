القاهرة - مصراوي

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهدف الذي ألغي للنادي الإسماعيلي في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة "الأهلي":"كنت حابب أتكلم عن الهدف الملغي للإسماعيلي، لأني تواصلت مع كل الأطراف، وبصراحة، لما تشوف الهدف بالعين المجردة، هو هدف صحيح 100%."

وأضاف:"اللي حصل بين الحكم وغرفة الفار، إن الحكم حط العلامة الخاصة بالتسلل على الجهاز، وسأل الجهاز هل فيه تسلل فجاءه الرد من الجهاز بأن الهدف تسلل."

وتابع:"الحكم شك في القرار لأن بالعين المجردة الهدف يبدو صحيحا، فأعاد رسم الخطوط مرة تانية على الجهاز، لكن الجهاز أكد له مرة ثانية إن فيه تسلل."

واختتم شوبير حديثه قائلا:"بناء على مراجعة الخطوط مرتين، أشار الحكم طارق مجدي بإلغاء الهدف، بناء على تأكيد الفار لكن رغم كده، لما تشوف اللقطة من غير خطوط أو تكنولوجيا، تحس إن الهدف سليم تماما."

ويذكر أن الاتحاد السكندري، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".