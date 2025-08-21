14 حالة طرد في الدوري المصري بعد ثلاث جولات.. تعرف عليهم

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد وصولنا للجولة الثالثة من الدوري المصري، برزت ظاهرة الكروت الحمراء بقوة في المسابقة، بعدما حصل 14 لاعبًا على بطاقة حمراء خلال 27 مباراة تم خوضها حتى الآن بالموسم الجديد.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أصحاب الكروت الحمراء في الدوري المصري حتي كتابة هذه السطور التالي:

1- محمد هاني لاعب الأهلي.

2- حسين فيصل لاعب المصري.

3- عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي.

4- وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

5- إبراهيم توري لاعب بيراميدز.

6- محمد طلعت لاعب وادي دجلة.

7- أحمد سامي مدرب الاتحاد السكندري

8- عمر الجزار لاعب سيراميكا.

9- محمد عمار لاعب الإسماعيلي.

10- عمرو جمعة لاعب الاتحاد.

11- محمد سمير لاعب إنبي.

12- محمد جابر لاعب حرس الحدود.

13- كورنسيلاف يورتيتش مدرب بيراميدز

14- محمد إيهاب لاعب الإسماعيلي.