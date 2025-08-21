كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو في الفترة الماضية فوق صوت قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، والتي تصدرت حيدث الوسط الرياضي بسبب الأنباء التي طالت وفاته بداية من توجيه اتهامات لزوجته بالتجارة في الأعضاء حتى المطالبة بتشريح جثته.

وكان "مصراوي"، قد رصد تفاصيل القضية من بدايتها مرورًا بالتواصل مع المستشار جلال صوابي محامي زوجة الراحل لمعرفة آخر المستجدات والتي نبرزها في السطور التالية:

محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي سر لجوئه للنائب العام

كشف المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا أن موكلته هبه التركي واجهت حملة اساءة وتشهير في الفترة الأخيرة من بعض الشخصيات، وتم تقديم بلاغات ضدهم لدى النائب العام. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

أزمة ميراث زوجة إبراهيم شيكا مع والدته

كشف المستشار جلال صوابي، محامي الراحل ابراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق والذي توفي متأثرًا بالسرطان، تفاصيل الأزمة الأخيرة بين زوجته ووالدته والتي انتهت بالصلح بينهما.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

حقيقة تشريح جثة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا

أكد المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، والذي توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان المستقيم، رفضه للمطالبات الأخيرة حول تشريح جثة الراحل بعد اتهامات تجارة الأعضاء.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

علاقة وفاء عامر بالراحل إبراهيم شيكا

قال جلال صوابي أن الممثلة كانت تقدم الدعم المادي لاعب خلال فترة مرضه، وكل الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة، وتم تقديم بلاغات ضد كل الأشخاص المدعين بتلك الأقاويل الكاذبة.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

صديق إبراهيم شيكا ينشر أدلة جديدة حول وفاته

خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، ورافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

حقيقة استدعاء هبة التركي للتحقيق

نفى جلال صوابي المستشار القانوني لهبة التركي، في تصريحات خاصة، ما تردد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود بلاغات مقدمة ضد موكلته، بعد اتهامها بتجارة الأعضاء من قبل رواد السوشيال ميديا.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

أدلة طبية تثبت وفاة إبراهيم شيكا بكامل أعضائه

رفض المستشار جلال صوابي محامي زوجة اللاعب إبراهيم شيكا، الاتهامات التي طالت موكلته في الفترة الأخيرة، بسبب وفاة زوجها والتي وصلت للتشكيك في أسباب وفاته الحقيقية بتبرعه بكليته. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

آخر مستجدات القضية وحقيقة منع هبة التركي من السفر

أكد المستشار جلال صوابي، محامي السيدة هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء من جهات التحقيق حتى الآن، لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا