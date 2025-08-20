كتب - نهى خورشيد

طالب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، بضرورة محاسبة صاحب صياغة بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر.

وقال شعيب في تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك: "لابد من محاسبة الشخص الذي أعد بيان وزارة الإسكان، خاصة وأن به أخطاء كثيرة".

وأضاف:"وزارة الإسكان لم تخطر الزمالك بقرار السحب ولم تنتظر المدة القانونية المتمثلة في 30 يوماً، وذلك باعتبار أن المهلة المحددة هى 60 يوماً لتدارك الأخطاء".

وأتم تصريحات قائلاً : "جهاز أكتوبر خالف التوجيهات الرئاسية التي تتمثل في منح نادي الزمالك الأرض.. موقفنا القانوني سليم".