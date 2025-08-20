مباريات الأمس
" ملئ بالأخطاء".. المستشار القانوني للزمالك يطالب بمحاسبة المتسبب في بيان وزارة الإسكان

08:05 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
كتب - نهى خورشيد

طالب الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، بضرورة محاسبة صاحب صياغة بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر.

وقال شعيب في تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك: "لابد من محاسبة الشخص الذي أعد بيان وزارة الإسكان، خاصة وأن به أخطاء كثيرة".

وأضاف:"وزارة الإسكان لم تخطر الزمالك بقرار السحب ولم تنتظر المدة القانونية المتمثلة في 30 يوماً، وذلك باعتبار أن المهلة المحددة هى 60 يوماً لتدارك الأخطاء".

وأتم تصريحات قائلاً : "جهاز أكتوبر خالف التوجيهات الرئاسية التي تتمثل في منح نادي الزمالك الأرض.. موقفنا القانوني سليم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرض الزمالك بأكتوبر كمال شعيب بيان وزارة الإسكان الزمالك المستشار القانوني لنادي الزمالك
