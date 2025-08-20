مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

90 90
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

هدف السولية الأول بقميص سيراميكا كليوباترا (فيديو)

07:46 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمرو السولية (3)
  • عرض 4 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 4 صورة
    عمرو السولية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

قص عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، شريط أهدافه بقميص فريقه الجديد، مسجلاً في شباك إنبي في المباراة، التي تجمع بينهما على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف السولية الأول بقميص سيراميكا، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البترولي في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا نجح في التعاقد مع عمرو السولية لمدة موسمين، وذلك بعد انتهاء عقده مع الأهلى، ورحيله عقب انتهاء الموسم الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلى هدف السولية الأول بقميص سيراميكا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان