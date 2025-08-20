هدف السولية الأول بقميص سيراميكا كليوباترا (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

قص عمرو السولية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، شريط أهدافه بقميص فريقه الجديد، مسجلاً في شباك إنبي في المباراة، التي تجمع بينهما على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف السولية الأول بقميص سيراميكا، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق البترولي في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا نجح في التعاقد مع عمرو السولية لمدة موسمين، وذلك بعد انتهاء عقده مع الأهلى، ورحيله عقب انتهاء الموسم الماضي.