مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

90 90
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

15 صورة ترصد حضور سيد عبد الحفيظ في عزاء والد الشناوي بكفر الشيخ

07:22 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (8)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (1)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (6)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (4)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (3)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (2)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (9)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (13)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (12)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (11)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (10)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (7)
  • عرض 14 صورة
    عزاء والد الشناوي (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت عدسة "مصراوي" حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في عزاء الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، والذي أُقيم مساء اليوم بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد سرادق العزاء حضورًا مكثفًا من أهالي الحامول والقرى المجاورة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرياضية التي حرصت على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد.

وتقدَّم الحضور من نجوم الرياضة والمسؤولين في محافظة كفر الشيخ، حيث كان لوجود عبد الحفيظ لفتة إنسانية حظيت بتقدير أهالي المنطقة، الذين أشادوا بمشاركته وتضامنه مع زميله في محنته.

وكان جثمان الفقيد قد شُيّع ظهر اليوم من مسقط رأسه بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، عقب صلاة الجنازة، ليوارى الثرى في مقابر العائلة وسط حضور كبير من الأهالي والأصدقاء والمحبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبد الحفيظ كفر الشيخ الأهلي عزاء والد محمد الشناوي عزاء الحاج السيد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان