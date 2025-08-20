15 صورة ترصد حضور سيد عبد الحفيظ في عزاء والد الشناوي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصدت عدسة "مصراوي" حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في عزاء الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، والذي أُقيم مساء اليوم بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وشهد سرادق العزاء حضورًا مكثفًا من أهالي الحامول والقرى المجاورة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرياضية التي حرصت على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد.

وتقدَّم الحضور من نجوم الرياضة والمسؤولين في محافظة كفر الشيخ، حيث كان لوجود عبد الحفيظ لفتة إنسانية حظيت بتقدير أهالي المنطقة، الذين أشادوا بمشاركته وتضامنه مع زميله في محنته.

وكان جثمان الفقيد قد شُيّع ظهر اليوم من مسقط رأسه بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا، عقب صلاة الجنازة، ليوارى الثرى في مقابر العائلة وسط حضور كبير من الأهالي والأصدقاء والمحبين.