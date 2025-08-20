مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

17 21
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية

05:27 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي

كتب- محمد خيري:

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن أداء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "بداية الدوري للأهلي لم تكن لطيفة، ولكن الأداء تحسن في الجولة الثانية أمام فاركو"

وأضاف: "أفضل ما يميز لاعبي الأهلي في الوقت الحالي هو الأداء الفردي، والأهلي لم يصل إلى التناغم بعد، ولم أرى أي ملامح فنية واضحة من خوسيه ريبيرو مع الأحمر".

وتابع رضا شحاتة قائلا: "حديثي عن أداء الأهلي في الدوري كمشجع أهلاوي وليس كمدرب، ولكن خوسيه ريبيرو يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تحسن الأداء الجماعي واثق من قدرته على ذلك".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي خاض مباراتين في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حيث تعادل في المباراة الأولى مع مودرن سبورت 2\2، وفاز في المباراة الثانية على فاركو 4\1.

ريبيرو الأهلي رضا شحاتة مدرب الأهلي النادي الأهلي
