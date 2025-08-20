مباريات الأمس
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

22 24
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

التصفيات النهائية.. الزمالك يكشف موعد اختبارات براعم المحافظات

05:13 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق التصفيات النهائية لاختبارات البراعم التي أُقيمت بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأوضح حامد أن التصفيات ستقام غدًا الخميس على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لاختيار أفضل العناصر تمهيدًا لانضمامهم إلى فرق النادي المختلفة.

وكان الزمالك قد نظم اختبارات لاكتشاف المواهب في كرة القدم، خاصة بمرحلة البراعم من مواليد 2011 حتى 2017، بهدف تدعيم فرق قطاع الناشئين بالعناصر المميزة.

