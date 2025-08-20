غياب الشناوي وجري عطية حول الملعب.. تفاصيل مران الأهلي اليوم

كتبت-هند عواد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن استعداداته لخوض مباراة غزل المحلة.

وقاد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي، قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وأدى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات متنوعة؛ قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع، فيما غاب محمد الشناوي عن المران، لوفاة والده.

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

وحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مران الفريق.

