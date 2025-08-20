كتب - مصطفى الجريتلي:

يواجه المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو أزمة في معاناة 7 لاعبين بصفوفه من إصابات قبل مباراته خارج أرضه أمام غزل المحلة في الدوري.

ولكن ما قد يساعد ريبيرو بعض الشيء أن الأهلي لن يخوض مباراة الجولة الثالثة بل ستكون مباراته أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والتي ربما تكون فرصة لتجهيز بعض اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

إصابات الأهلي قبل غزل المحلة

الأهلي يضم 7 لاعبين مهددين بصورة كبيرة من عدم المشاركة أمام غزل المحلة وهم: قلبي الدفاع ياسين مرعي وياسر إبراهيم، الظهير الأيسر محمد شكري، ثلاثي الوسط مروان عطية وإمام عاشور والإيفواري كاظم إبراهيما بالإضافة إلى إيقاف الظهير الأيمن محمد هاني للإيقاف لمدة مباراة على إثر البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة فاركو الماضية.

في مركز قلب الدفاع حال عدم لحاق ياسين مرعي وياسر إبراهيم بالمباراة فهناك الثلاثي مصطفى العش، أحمد رمضان "بيكهام" والمغربي أشرف داري فيما متاح أمام ريبيرو في مركز الظهير الأيسر سبق وشارك بها أحمد نبيل "كوكا"، فيما يتواجد الثنائي كريم فؤاد وعمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن.

ولن يجد المدرب الإسباني مشكلة كبيرة حال عدم لحاق إمام عاشور ومروان عطية بجانب الإيفواري الشاب كاظم إبراهيما بالمباراة في ظل تواجد التونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

