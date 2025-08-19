كتب- حسن مرسي:

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن قرار وزارة الإسكان بسحب أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر يُشكل خطرًا وجوديًا على واحد من أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.

وقال خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد إن هذا القرار يهدد بضياع مستقبل أجيال من الجماهير والأعضاء، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحماية كيان الزمالك وتاريخه.

وأضاف المندوه أن الأرض ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت رياضية، بل هي رمز لهوية النادي وإرثه الممتد عبر عقود من الإنجازات.

وأشار إلى أن القرار جاء دون إخطار مسبق أو توضيح للأسباب، مما يزيد من حدة الأزمة، خاصة في ظل التحديات المالية والإدارية التي يواجهها النادي بالفعل، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار غير مسبوق للقلعة البيضاء.

وأكد المندوه أن الزمالك يُعد مؤسسة مجتمعية وثقافية تضم مئات الآلاف من الأعضاء وملايين المشجعين، مشددًا على أن فقدان الأرض يُهدد بتقويض دور النادي في دعم الرياضة المصرية وتخريج المواهب.

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك، أن الإدارة ملتزمة بإنشاء الفرع الجديد بنسبة 30% من مواردها الذاتية دون الاعتماد على قروض، لكن هذا القرار يُعرقل الجهود ويُثير غضب الجماهير التي ترى في الزمالك بيتها الثاني.

وأشار المندوه إلى أن سحب الأرض يُمثل اقتلاعًا لجذور النادي وتاريخه، مؤكدًا أن الجماهير لن تقبل بهذا الوضع.

وأكد في مناشدته للرئيس السيسي أن تدخله الحكيم سيُسهم في إنقاذ النادي من هذه الأزمة، داعيًا المسؤولين إلى الجلوس مع مجلس الإدارة لإيجاد حل يحفظ حقوق الزمالك ويضمن استمرار دوره كرمز رياضي وثقافي في مصر.