6 صور وأبرز المعلومات عن حادث مصرع والد محمد الشناوي

أبرز المعلومات عن مصرع والد نجم النادي الأهلي محمد الشناوي

وصرح مصدر لموقع مصراوي، أن والد نجم النادي الأهلي محمد الشناوي لقى مصرعه أثناء وجوده في سيارة كانت في طريقها إلى الواحات، لكن اختل توازنها وانقلبت بعد الكيلو 292.

ويدعى والد نجم النادي الأهلي؛ السيد محمد الشناوي، ويبلغ عمره 70عامًا

يقيم في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ

تم نقله إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي.

من جانبه نعى خالد الغندور والد محمد الشناوي في منشور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كتب: "إنا لله و إنا إليه راجعون وفاة والد نجم مصر و النادي الأهلي محمد الشناوي في حادث عربية علي طريق الواحات أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

يذكر أن محمد الشناوي لم يشارك في أول مبارتين للنادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام نادي مودرن سبورت، وفاركو.