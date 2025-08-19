مباريات الأمس
لعنة الإصابات تضرب الصفقات الجديدة.. 7 لاعبين يفتقدهم الأهلي أمام غزل المحلة

01:52 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يقع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ورطة كبيرة بسبب زيادة عدد المصابين في صفوف الفريق مع انطلاق الموسم الكروي.

شهدت الساعات الأخيرة تعرض الثنائي محمد شكري وياسين مرعي المنضمين لصفوف الأهلي حديثًا للإصابة وتأكد غيابهم عن لقاء غزل المحلة المقبل.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية، قائمة اللاعبين المؤكد غيابهم عن صفوف الأهلي في مباراة غزل المحلة كالتاللي:

1. ياسين مرعي – يغيب بسبب إصابة خلال تدريبات الفريق، وتم استبعاده من استعدادات مواجهة غزل المحلة.

2. محمد شكري – يعاني من شد في العضلة الأمامية، ما تسبب في تأكد غيابه أيضًا.

3. ياسر إبراهيم – ما زال غائبًا بسبب إصابة قديمة لم يتماثل للشفاء منها.

4. مروان عطية – مصاب منذ بداية الموسم (إجراء جراحة في منطقة الفتق)، ما أبعده عن صفوف الفريق.

5. إمام عاشور – ما زال مصابًا منذ مشاركته في كأس العالم للأندية، وخاض أمس الاثنين أول مران جماعي له وتاكد غيابه عن اللقاء المقبل.

6. محمد هاني – موقوف عن المشاركة بسبب الطرد في مباراة فاركو (حصل على إنذارين)، وبالتالي سيغيب في المباراة المقبلة.

7. كاظم إبراهيما الإيفواري لاعب الوسط_ يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة مودرن سبورت وستبعده لنحو شهر على الأقل.

الأهلي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة إصابات الأهلي إمام عاشور
