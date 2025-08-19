مباريات الأمس
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

01:49 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، رد فعل مجلس الإدارة، ردا على سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

نادي الزمالك فوجئ أمس الإثنين، بقيام وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر، دون أسباب واضحة حتى الآن، على حد وصف هشام نصر نائب رئيس الزمالك.

ووفقا لمصدر مطلع فإن هناك لجنة من المجتمعات العمرانية عاينت أرض النادي صباح اليوم، واستلمت أرض النادي وكتبت عليها "الأرض ملك الجهاز".

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لعقد مؤتمر صحفي عاجل غدا الأربعاء، لتوضيح التفاصيل بالكامل بالمستندات، ويدعم حقوق النادي وعدم مخالفة أي بنود في البناء أو التراخيص.

واختتم المصدر أن هناك غضب عارم داخل مجلس إدارة نادي الزمالك مما يحدث حاليا، خاصة وأن الخسائر كبيرة من الناحية المادية.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك سحب أرض الزمالك
