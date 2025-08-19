طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ثنائي الفريق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طبيعة الإصابة التي لحقت بثنائي فريقه محمد شكري وياسين مرعي.

وأوضح جاب الله في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء، أن الأشعة التي خضع لها محمد شكري كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

ويقوم شكري بتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن أن نتائج الفحوصات التي خضع لها ياسين مرعي كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وأوضح جاب الله أن مرعي سبنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويغيب الأهلي عن مواجهات الجولة الثالثة للمسابقة وفقًا لقرعة البطولة ويواصل تحضيراته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري في المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

