كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، يسعى لإيقاف خطورة البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك في المباراة المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت خصص 30 دقيقة خلال محاضرته للاعبي فريقه قبل المران لدراسة ألفينا استعدادًا لمواجهة الزمالك.

أضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: "مجدي عبدالعاطي شدد على أهمية اللاعب خلال المحاضرة وأنه مفتاح اللاعب لنادي الزمالك والنجاح في إيقافه سيجعل أمور الزمالك صعبة في المباراة وسيحجم من قوة الفريق".

وكان فريق الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.