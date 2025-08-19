موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

القاهرة - مصراوي

يواجه نادي بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقام المباراة على استاد السويس الجديد.

ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يدخل بيراميدز اللقاء بالمركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفاز فريق بيراميدز في المباراة السابقة أمام فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، كما فاز المصري في المواجهة السابقة على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

وتبث المباراة خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."