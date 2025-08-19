مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

12:33 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

يواجه نادي بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقام المباراة على استاد السويس الجديد.

ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يدخل بيراميدز اللقاء بالمركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفاز فريق بيراميدز في المباراة السابقة أمام فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، كما فاز المصري في المواجهة السابقة على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

وتبث المباراة خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة بيراميدز والمصري موعند مباراة بيراميدز والمصري الدوري المصري الممتاز القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان