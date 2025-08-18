مباريات الأمس
"بحضور محمد معروف وأمين عمر".. أوسكار رويز يجتمع بحكام الجولة الثانية من الدوري

09:49 م الإثنين 18 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أوسكار رويز، اجتماعًا مع حكام الجولة الثانية لمسابقة الدوري لتقييم أدائهم في إدارة مبارياتها.

وشهدت الاجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين حضور الثنائي أمين عمر ومحمد معروف اللذان تعرضا لانتقاد من قِبل ناديي الأهلي وبيراميدز.

محمد معروف أدار مباراة الأهلي وفاركو والتي انتهت بفوز الأول برباعية مقابل هدف ولكن شهد اللقاء حالة جدلية بعد طرد محمد هاني بالدقائق الأخيرة ليتقدم مسؤولو الأهلي بشكوى ضده لاتحاد الكرة مطالبين بإبعاده عن إدارة مباريات الفريق المقبلة، بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي.

رويز يجتمع بحكام الجولة الثانية للدوري

وأدار أمين عمر مباراة الإسماعيلي وبيراميدز التي شهدت إشهار بطاقة حمراء ضد المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري مساء يوم غد الثلاثاء بمواجهتين في السادسة مساءً بين البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية و فاركو ونظيره طلائع الجيش على أن تُختتم بمواجهة عند التاسعة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

الأهلي ضد فاركو بيراميدز ضد الإسماعيلي الحكم أمين عمر الحكم محمد معروف أوسكار رويز لجنة الحكام باتحاد الكرة
