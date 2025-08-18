"اجتاز الاختبار".. الزمالك يعلن جاهزية محترفه لمباراة مودرن سبورت

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك جاهزية الجناح الأنجولي بصفوفه شيكو بانزا للمشاركة في مباراته المقبلة بالدوري أمام نظيره مودرن سبورت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الأنجولي شيكو بانزا قد اجتاز الاختبار الطبي، الذي خضع له قبل مران اليوم على ستاد الكلية الحربية لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بإجهاد في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك شيكو بانزا في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، كما شارك اللاعب في التدريبات الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

يذكر أن الزمالك قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت.

