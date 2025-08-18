مصطفي محمد يحتفل بعيد ميلاد ابنه عدي (الصور)

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق بعيد ميلاد ابنه الصغير عدي صاحب الـ4 سنوات.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو لابنه عدي مرفقًا بعبارة "عيد ميلاد سعيد عدي".

جدير بالذكر أن اللاعب انتقال من الزمالك لصفوف جالتا سراي التركي على سبيل الاعارة، ثم انتقل لصفوف نانت الفرنسي منذ 3 مواسم.

وشارك اللاعب مع نانت الفرنسي في مباراة باريس سان جيرمان التي أقيمت مساء أمس الاحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الفرنسي والتي فاز فيها الفريق الباريسي بهدف نظيف.