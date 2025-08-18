"الماتش كان سهل".. خبير تحكيمي ينتقد طرد محمد معروف لمحمد هاني

كتب- محمد خيري:

انتقد توفيق السيد الخبير التحكيمي؛ محمد معروف حكم لقاء الاهلي وفاركو في الدوري الممتاز بعد طرد محمد هاني في لقاء الفريقين الأخير.

وقال توفيق السيد في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "لقاء الأهلي وفاركو كان سهل تحكيميًا، ولكن لا أعلم لماذا طرد محمد معروف لاعب في الدقيقة 90 بسبب إضاعة الوقت".

وأضاف: "لم اتفق مع محمد معروف في طرد محمد هاني، ومافيش داعي ولا مبرر لده، لكن لو محمد هاني قال لمحمد معروف "ماتقدرش تطردني" يبقى يستحق الإنذار الثاني".

وواصل: "الحكم اللي يغلط لازم يتحاسب، وخايف على الحكام من ضغط السوشيال ميديا في الفترة المقبلة".

كان النادي الأهلي حقق الفوز على فاركو بنتيجة 4\1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية، وشهدت طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد الحكم محمد معروف، بسبب طرد محمد هاني لاعب الفريق الأحمر، دون وجه حق، وفقا لوجهة نظر النادي الأهلي.