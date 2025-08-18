مصدر يكشف لمصراوي عقوبة محمد هاني بعد طرده أمام فاركو

كتب- أحمد عبد الباسط:

حسمت رابطة الأندية المحترفة مصير العقوبة الموقعة على محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، عقب طرده في مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر لـ"مصراوي" أن الرابطة قررت إيقاف هاني مباراة واحدة فقط، وذلك استناداً إلى حصوله على بطاقتين صفراوين أدتا إلى الطرد، وليس بطاقة حمراء مباشرة، وهو ما يتوافق مع لائحة العقوبات.

وشهدت حالة طرد محمد هاني حالة من الجدل، وذلك بعد المشادة التي دخل فيها مع الحكم محمد معروف.

يذكر أن الأهلي حقق فوزاً كبيراً على فاركو بنتيجة 4-1، حيث سجل أحمد سيد زيزو هدفين، وأضاف محمد شريف وجراديشار هدفاً لكل منهما، بينما أحرز محمد فخري هدف فاركو الوحيد.