"ليه كدا؟".. نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لـ ميدو: "مليش أغراض شخصية"

كتب- مصراوي:

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "بدري أوي نحكم على فيريرا، أولا أعلم سبب الهجوم عليه، وفيريرا على الأقل يحتاج 6 مباريات للحكم عليه".

وأضاف: "كان هناك مبالغة كبيرة في الفرحة، بعد الفوز على سيراميكا، ومش حابب تويتة ميدو، ومش عارف ليه قال كده".

وتابع: "أنا مع النادي قلبًا وقالبًا وأدعم تجربة جون إدوارد، ولا استطيع تقييم صفقات الزمالك حاليًا.. فورمة الماتشات بتيجي مع الوقت والفرقة محتاجة لانسجام".

وواصل: "أنا بدعم الزمالك دايمًا، سواء بشتغل في النادي ولا لأ.. أنا مليش أغراض شخصية".

واختتم القباني تصريحاته : "جمهور الزمالك عاطفي شوية ويتنشأ على أي صفقة كويسة والبرازيلي خوان ألفينا لاعب جيد ولكن مازال الحكم عليه مبكرًا".

وكان أحمد حسام ميدو، شن هجوما حادا على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع المقاولون العرب في الدوري أول أمس السبت، بسبب مشاركة بعض اللاعبين التي لا تصلح وبينهم نبيل عماد دونجا.