السوبر والأسطورة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص احتفال الزمالك بالسوبر ضد الأهلي

07:02 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، مفاجأة، بخصوص احتفال الزمالك بالفوز على الأهلي في السوبر، وذلك في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب: "الزمالك يستعد للاحتفال بالذكرة الأولي ومرور سنة على سوبر القرن في إفريقيا والفوز علي زعيم القارة النادي الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر القادم".

وأضاف: "وهناك احتفالية على قناة الزمالك وخصوصا إن الزمالك والأهلي لعبوا ٢ سوبر إفريقي فاز بيهم الزمالك عن طريق السوبر أيمن منصور وناصر الأسطورة

