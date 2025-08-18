كتب- نهى خورشيد:

أكد الخبير التحكيمي توفيق السيد أن قرارات الحكم محمد معروف في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري الممتاز لم تكن موفقة، خاصة بعد طرد محمد هاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية: مباراة الأهلي وفاركو كانت سهلة تحكيمياً، لكن لا أعلم لماذا قام محمد معروف بطرد أحد اللاعبين في الدقيقة 90 بدعوى إضاعة الوقت".

وأضاف: "لم أتفق مع قرار طرد محمد هاني، لم يكن هناك داعٍ ولا مبرر لذلك، ولكن في حال قال اللاعب للحكم (ماتقدرش تطردني)، هنا كان يستحق الإنذار الثاني".

واختتم الخبير التحكيمي تصريحاته:"أي حكم يخطئ يجب أن تتم محاسبته، لكن في الوقت نفسه أشعر بالقلق على الحكام من الضغوط الكبيرة التي يفرضها الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي".