"لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا

كتب- نهى خورشيد:

وجّه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق انتقادات حادة للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، عقب تعادل الفريق السلبي أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية إن استبعاد المهاجم الأنجولي شيكو بانزا من قائمة المباراة يثير علامات استفهام عديدة، خاصة أنه ظهر بشكل جيد في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى وكان يحتاج فقط للدعم الهجومي، مؤكداً أن هذا القرار أضر بالفريق.

وأضاف أن بعض العناصر مثل أحمد شريف وعمرو ناصر يجب أن يحصلوا على فرص حقيقية، مبدياً استغرابه من الدفع بعبد الله السعيد أساسياً على حساب ناصر ماهر، الذي لم يتم توظيفه في مركزه الطبيعي.

واختتم تصريحاته قائلاً إن فيريرا لا يصلح لقيادة الزمالك، محذراً من فقدان الفريق المزيد من النقاط إذا استمر في نهجه الحالي.