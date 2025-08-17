كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض، بعد تواجده بقوة في مباراة الفريق أمس أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشكر جمهور الزمالك العظيم، على تعبكم ودعمكم للفريق بالأمس، والتابلوهات والشكل الرائع اللي زين استاد القاهرة بالأمس".

وأضاف: "رغم النتيجة السلبية، وجودكم ووقفتكم ورا الفريق، هو السبيل الوحيد إن الزمالك يرجع لمساره الطبيعي".

وتابع: "خليكم دايمًا معانا، وبمساندتكم الزمالك بيرجع أقوى، نحن في انتظاركم في المباراة القادمة، نحن دائمًا نؤمن بالانتصار بوجودكم".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وحرص محمود شيكابالا، على التواجد أمس في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي نادي الزمالك في مواجهة المقاولون بالدوري.

ويذكر أن أسطورة نادي الزمالك شيكابالا، كان قد أعلن في مطلع يوليو الماضي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد رحلة مليئة بالإنجازات مع الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

