مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 1
22:30

اتلتيكو مدريد

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
21:45

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"السبيل الوحيد".. رسالة خاصة من شيكابالا لجماهير نادي الزمالك بعد مباراة المقاولون

11:27 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    شيكابالا يساند الزمالك في مباراة المقاولون (2)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك يرفع لافتة شيكابالا (1)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك يرفع لافتة شيكابالا (2)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المقاولون العرب
  • عرض 16 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (2)
  • عرض 16 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (1)
  • عرض 16 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (4)
  • عرض 16 صورة
    الزمالك والمقاولون
  • عرض 16 صورة
    الزمالك ضد المقاولون
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (4)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (3)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (1)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (6)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (2)
  • عرض 16 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض، بعد تواجده بقوة في مباراة الفريق أمس أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أشكر جمهور الزمالك العظيم، على تعبكم ودعمكم للفريق بالأمس، والتابلوهات والشكل الرائع اللي زين استاد القاهرة بالأمس".

وأضاف: "رغم النتيجة السلبية، وجودكم ووقفتكم ورا الفريق، هو السبيل الوحيد إن الزمالك يرجع لمساره الطبيعي".

وتابع: "خليكم دايمًا معانا، وبمساندتكم الزمالك بيرجع أقوى، نحن في انتظاركم في المباراة القادمة، نحن دائمًا نؤمن بالانتصار بوجودكم".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

وحرص محمود شيكابالا، على التواجد أمس في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي نادي الزمالك في مواجهة المقاولون بالدوري.

ويذكر أن أسطورة نادي الزمالك شيكابالا، كان قد أعلن في مطلع يوليو الماضي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد رحلة مليئة بالإنجازات مع الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك محمود شيكابالا الزمالك والمقاولون العرب الدوري المصري رسالة شيكابالا لجماهير الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان