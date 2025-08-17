تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

وستشهد الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، مشاركة جميع الفرق باستثناء النادي الأهلي، الذي سيحصل على راحة من المباريات خلال هذا الأسبوع، بسبب مشاركة 21 فريقا في المسابقة خلال الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لشركة تذكرتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدول مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري وعلقت: "حجز مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري متاح الأن".

وستنطلق مباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري موسم 2025-2026، بمباراة تجمع بين فريقي البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الساعة السادسة مساءً، مباراتين في تمام الساعة التاسعة، الأولى بين فريقي الإسماعيلية والاتحاد السكندري والثانية بين بيراميدز والمصري البورسعيدي.

ويذكر أن المصري البورسعيدي، يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 6 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج