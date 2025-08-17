مباريات الأمس
الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

08:36 م الأحد 17 أغسطس 2025

يانيك فيريرا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن حالة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جيدة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عقب مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن المدير الفني خضع لفحوصات طبية وتم الاطمئنان على صحته.

وشدد عبد الناصر محمد على أن البلجيكي يانيك فيريرا وضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

