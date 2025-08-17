كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى الكابتن حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، استياءه من تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المدير الفني للفريق يتحمل مسؤولية ضياع نقطتين في بداية المشوار.

وقال إمام، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن "بدايات الدوري دائمًا ما تكون صعبة، ولا تشهد الأداء الكامل من الفرق بسبب غياب الانسجام واللياقة، خاصة مع وجود مدرب جديد لا يزال يتعرف على الفريق".

وانتقد إمام قرارات المدرب في مباراة المقاولون، مشيرًا إلى أن التغييرات كانت مقيدة وغير فعالة، حيث قال: "الناس زعلانة إن عندك لاعيبة بس مقيدهم.. طلعت عدي نزلت ناصر، طلعت آدم نزلت ألفينا.. التغييرات مكانتش الأفضل".

وأضاف حازم إمام: "المدرب تأخر في التغييرات أيضًا، لماذا انتظر لمنتصف الشوط الثاني حتى أجري تبديلًا، كان من المفترض أن يغيير تشكيلته في بداية الشوط الثاني".

وتابع: "زي ما الناس قالت إن مدرب الأهلي كان سبب في التعادل في الجولة الأولى، دلوقتي مدرب الزمالك هو اللي يتحمل مسؤولية التعادل امبارح، لو كان اختار تشكيل وتغييرات أفضل، الزمالك كان ممكن يكسب".