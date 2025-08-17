"السعيد آخره نص ساعة".. ميدو يضع تشكيل الزمالك ويوجه رسالة قوية

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية حول الفريق الأبيض، عقب التعادل مع المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الزمالك عنده فريق محترم وجاب لاعيبة كويسة، وكل المشاكل اللي كانت بتواجه الفريق برة الملعب وكانت مأثرm علينا بشكل كبير معظمها اتحل".

وأضاف: "رأيي إن الزمالك أفضل دفاعيًا من الأهلي وبيراميدز، دلوقتي الفريق عنده دكة كويسة بس لازم نلعب بأحسن 11 ويتثبتوا".

وأضاف: "لازم نلعب بصبحي، عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك، محمد شحاتة، آدم كايد، ناصر ماهر، شيكو بانزا، وألڤينا وعدي الدباغ وعبد الله يلعب آخر نص ساعة".

واختتم تصريحاته: "مفيش إلا ماتشين الأهلي وماتشين بيراميدز بس اللي ممكن تلاعب شحاته 8 فيهم، غير كدة مع احترامي لكل فرق الدوري مفيش ولا فرقة عندها اللاعيبة يعني اللي تخليك تلعب بدونجا وشحاته مع بعض في نص الملعب".

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.