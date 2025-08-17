أين سيخوض الأهلي والزمالك مبارياتهما عند غلق ستاد القاهرة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن وجود اتجاه لدى وزارة الرياضة لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الاستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتى الأهلى مع بيراميدز، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى، ثم سيستقبل استاد القاهرة مباراة منتخب مصر وأثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الاتجاه لغلق ستاد القاهرة يأتي بعدما شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأشرف صبحى وزير الرياضة؛ لبحث شكوى الأندية من سوء أرضية الملعب والتي يأتي على رأسها ناديي الأهلي والزمالك.

نادي الزمالك ينتظره مباراتين قبل يوم 30 أغسطس أمام موردن سبورت يوم الخميس 21 أغسطس الجاري و أمام فاركو يوم الثلاثاء 26 من الشهر ذاته، بينما ينتظر الأهلي مباراة أمام نظيره غزل المحلة يوم الإثنين 25 أغسطس وستقام على ملعب ستاد المحلة قبل مباراة بيراميدز يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

الملاعب البديلة للأهلي والزمالك

وكان نادي الأهلي قد حدد مع بداية الموسم ستاد السلام كملعب بديل لمبارياته حال غلق استاد القاهرة ولكنه لن يتضرر كون مباراته المقبلة باستاد المحلة، فيما اختارت إدارة نادي الزمالك ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو، فيما فاز الزمالك بالجولة الأولى بهدفين نظيفين أمام سيراميكا كليوباترا قبل التعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب في الجولة الثانية.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن ضم لاعبة فريق برينتفورد الإنجليزي

ناد جديد يدخل دائرة المهتمين بضم مصطفى محمد



