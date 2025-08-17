كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب سلبيا دون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هقف مع نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب مثلما وقف مع الأهلي وقت تعادله مع مودرن سبورت، وبيراميدز مع وادي دجلة، وثلاثي القمة لعبوا ماتشين خسروا نقطتين، وكلها نقاط غير متوقعة".

وأضاف: "يعني الأهلي يخسر نقاط أمام بيراميدز أو بيراميدز أمام الزمالك أو البنك الأهلي وهكذا، فبالتالي خطأ من يحكم على مستوى الدوري من مباراة واحدة".

وتابع: "جميع المعطيات قبل المباراة تقول إن الزمالك يكسب لكنه لم يحدث، والأكثر إن الفريق لم يقدم أداء جيدا، بعد المباراة دورت على الإحصائيات مفيش عدد الركنيات أو الهجمات أو التسديدات".

وأوضح: "بل إن محمد صبحي أنقذ الفريق من هدف محقق بعد رأسية خطيرة جدًا من لاعب المقاولون العرب".

وأكمل: "لاعبو الزمالك كانوا بلا هجوم أو تسديد أو فرص ولا كرات عرضية، طيب إذا ممكن نحكم على عدي الدباغ، وناصر ماهر لم يكن في مستواه هل هذا يعني أن الفريق كله خارج الخدمة".

وأضاف: "الجماهير كانت أجمل ما في اللقاء، لكن مفيش إنتاج ولا ضغط ولا فرص ضائعة من اللاعبين، ونتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب لم تكن مفاجأة، لأن الأداء يقول إن الزمالك لم يكن يستحق الفوز، ولا قدم أداء يرضي الجماهير".

وأردف: "الغريب إن جماهير نادي الزمالك بتقول هذا الكلام، لكن لما أنا بقوله الناس بتزعل معرفش ليه؟ .. نادي المقاولون العرب يستحق التحية، والفريق قدم مباراة متوازنة بين الدفاع والهجوم".

واختتم تصريحاته: "أنا معرفش لون تيشيرت محمود أبو السعود حارس المقاولون من قلة فرص الزمالك".