كتب-نهى خورشيد:

انتقد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، أداء الفارس الأبيض خلال مباراته أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية:" الزمالك سيشعر بندم كبير على إهدار النقاط في مثل هذه المباريات، فالأداء لم يكن على مستوى طموحات الجماهير، وغابت الجدية وظهر نوع من الاستهتار من بعض اللاعبين، وهو ما قد يكلف الفريق كثيراً في سباق المنافسة على الدوري".

وأشاد :"الدباغ خامة مبشرة جداً ولديه بصمة واضحة منذ ظهوره الأول، والجماهير لمست تميزه، لكن آدم كايد محير ومشاركته كبديل ستكون أنسب في هذه المرحلة بسبب افتقاده القوة البدنية في الالتحامات".

وعن البلجيكي يانيك فيريرا :" من العدل منحه فترة لا تقل عن ست مباريات قبل تقييم عمله بشكل واقعي، خاصة وأن أي منافس للزمالك سيعتمد على التكتلات الدفاعية، وهو مطالب بإيجاد الحلول المناسبة".

واختتم تصريحاته :"المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الروح داخل الملعب، وإذا استمر مسلسل إهدار النقاط، فالزمالك سيندم كثيراً".