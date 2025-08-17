مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو

04:25 ص الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في حياته (1)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى شوبير يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في حياته (2)
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أبدى تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، رأيه في أداء الأهلي ومدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، بعد الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال دونجا في تصريحات تلفزيونية:" ريبيرو اعتمد على التشكيل الأفضل في مباراة فاركو، وهو ما ساعد الأهلي على تحقيق نتيجة كبيرة، لكننى غير مقتنع بخوسيه ريبيرو، مؤمن إن القدرات الفردية للاعبي الأهلي قادرة على حسم أي مباراة".

وعن محمود حسن تريزيجيه قال:" لم يصل بعد إلى قمة عطائه، ولم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي".

وأضاف:" مصطفي أخطاؤه مجرد هفوات، والأهداف التي استقبلها الفريق لم يكن مسؤولاً عنها بشكل مباشر، وأنا سعيد بثقة ريبيرو فيه ومنحه الفرصة الكاملة، خاصة مع تقدم عمر محمد الشناوي".

كما علّق على طرد محمد هاني في المباراة، قائلاً: " لاعب مؤدب ومش متعود على الطرد، والواقعة كانت استثنائية بالنسبة له".

واختتم تصريحاته :"زيزو لاعب كبير وإضافة مهمة للقلعة الحمراء، يمتلك عقلية احترافية وقادر على صنع الفارق في أي وقت".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وفاركو الأهلي اليوم ريبيرو مصطفى شوبير محمد الشناوي تريزيجيه زيزو الزمالك دونجا تامر عبد الحميد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان