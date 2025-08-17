كتب- نهى خورشيد:

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لا يزال في مرحلة التعرف على لاعبي الفريق، وهو ما ظهر خلال مباراتي سيراميكا والمقاولون.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: "كان يجب استمرار عُدي الدباغ في لقاء المقاولون، فهو لاعب مقاتل ويقاتل على كل كرة في الملعب، وهذا ما ظهر بالفعل خلال المباراة".

وأضاف: "كنت أتمنى عدم خروجه، لكن انتظروا هذا اللاعب في الموسم الحالي، وسيكون أفضل مهاجم".

وتابع نجم الأبيض السابق: "الزمالك يفتقد الانسجام ويحتاج بعض الوقت للوصول إلى مرحلة النضج الكروي، وأرى أن ناصر ماهر يجب أن يلعب في مركز صانع الألعاب لأنه لا يقدم أفضل ما لديه في مركز الجناح، وكذلك أدم كايد الذي لا يجيد في هذا المركز".

واختتم: "خوان ألفينا ظهر بشكل مميز ولمساته تؤكد أننا أمام لاعب مهاري سيكون نجم الشباك في الفترة المقبلة، لكنه يحتاج أن يشارك منذ بداية المباريات".