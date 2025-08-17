أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب

كتب - يوسف محمد:

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل فريقه مع المقاولون العرب أمس الجمعة، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري "دوري نايل".

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لدي حالة احباط، بسبب نتيجة المباراة، علينا أن نتحلى بفاعلية هجومية أكبر لكي نتمكن من الفوز بمثل هذه المباريات المغلقة والذي يكون بها تكتل دفاعي كبير".

وأضاف: "حالة الملعب أيضًا لم تساعد على إظهار جودة لاعبينا بشكل جيد في مباراة الأمس، خاصة وأن كل لاعب كان بحاجة إلى لمس الكرة أكثر من مرة لكي يتمكن من السيطرة عليها، ولكن في النهاية هذا ليس مبرر للتعادل".

وتابع: "قمت بالدفع بمهاجم ثاني قبل دقائق من نهاية المباراة، لأن ألأرضية الملعب لم تساعدنا في اللعب بطريقتنا المعتادة والاستحواذ على الكرة بشكل كبير، سنعمل على التحسين بصورة أكبر في الفترة المقبلة".

واختتم فيريرا تصريحاته: "حاولنا بذل أقصى جهد لدينا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، وكان لدينا الدوافع القوية لتحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من التسجيل في المباراة".

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

