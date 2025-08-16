مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

34 33
19:30

أوغندا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 2
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"سننتظر في ملعب السلام".. الاتحاد السكندري يرفض مواجهة الإسماعيلي على ستاد هيئة قناة السويس

06:38 م السبت 16 أغسطس 2025

شعار الاتحاد السكندري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

قال محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي يتمسك بإقامة مباراة الاتحاد والاسماعيلي على ملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالم المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء.

وأكد رئيس النادي رفضه التام لنقل المباراة إلى ملعب ستاد هيئة قناة السويس خاصة وأن رابطة الأندية أخطرت نادي الاتحاد بإقامة المباراة على ستاد السلام.

وأوضح محمد سلامة أنه حسب اللائحة لا يجوز تغيير ملعب المباراة إلا بإخطار النادي قبل المباراة بـ72 ساعة، ولم يصلنا أي شئ بخصوص نقل المباراة وبالتالي سوف ننتظر فريق الإسماعيلي وطاقم التحيكم في ملعب السلام يوم الثلاثاء لخوض المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد السكندري الإسماعيلي ملعب السلام ستاد هيئة قناة السويس محمد سلامة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان