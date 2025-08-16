كتب - محمد القرش:

قال محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي يتمسك بإقامة مباراة الاتحاد والاسماعيلي على ملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالم المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساء.

وأكد رئيس النادي رفضه التام لنقل المباراة إلى ملعب ستاد هيئة قناة السويس خاصة وأن رابطة الأندية أخطرت نادي الاتحاد بإقامة المباراة على ستاد السلام.

وأوضح محمد سلامة أنه حسب اللائحة لا يجوز تغيير ملعب المباراة إلا بإخطار النادي قبل المباراة بـ72 ساعة، ولم يصلنا أي شئ بخصوص نقل المباراة وبالتالي سوف ننتظر فريق الإسماعيلي وطاقم التحيكم في ملعب السلام يوم الثلاثاء لخوض المباراة.