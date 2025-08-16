لن يعود إلى الأهلي.. لاعب بيراميدز يتحدث عن إبراهيم عادل

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز، عن رحيل زميله السابق بالفريق إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي.

وقال أحمد عاطف في تصريحات عبر "نجوم دوري نايل" المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "محمد الشيبي أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي، وسيراميكا كليوباترا الفريق الأبرز، بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز.

واختتم قطة: "افتقد إبراهيم عادل بعد رحيله إلى الدوري الإماراتي، لكنه سيصبح نجمًا هناك، وأعتقد أن مستقبله الحقيقي في أوروبا، ولن يعود إلى الأهلي أو أي نادٍ آخر، عقليته وطموحه يناسبان الاحتراف الأوروبي".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة