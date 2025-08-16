مباريات الأمس
إعلان

حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان خلال مباراة الأهلي وفاركو

02:14 م السبت 16 أغسطس 2025
    محمد علي بن رمضان من مباراة الأهلي وفاركو1_Easy-Resize.com
    تدخل محمد علي بن رمضان على لاعب فاركو_Easy-Resize.com
    محمد علي بن رمضان_Easy-Resize.com
القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر داخل الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، الذي ظهر متأثرا، خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، عقب مباراة فاركو، مساء أمس.

وفاز الأهلي على فاركو، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لمصراوي: "محمد علي بن رمضان لم يتعرض للإصابة، فقط إجهاد خفيف، وسيحصل على يومين راحة مع باقي الفريق، بعدها سيتم تحديد موقفه من الإجهاد".

واختتم المصدر: "خوسية ريبيرو مدرب الأهلي قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين، خاصة أن المباراة المقبلة بعد 9 أيام، كما أنه يريد خوض مباراة ودية خلال تلك الفترة".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بكاء محمد صلاح.. وتحرك الأهلي ضد حكم فاركو

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد علي بن رمضان الأهلي إصابة محمد علي بن رمضان
