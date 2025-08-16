حقيقة إصابة محمد علي بن رمضان خلال مباراة الأهلي وفاركو

القاهرة-مصراوي:

كشف مصدر داخل الأهلي، حقيقة إصابة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق، الذي ظهر متأثرا، خلال الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، عقب مباراة فاركو، مساء أمس.

وفاز الأهلي على فاركو، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لمصراوي: "محمد علي بن رمضان لم يتعرض للإصابة، فقط إجهاد خفيف، وسيحصل على يومين راحة مع باقي الفريق، بعدها سيتم تحديد موقفه من الإجهاد".

واختتم المصدر: "خوسية ريبيرو مدرب الأهلي قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين، خاصة أن المباراة المقبلة بعد 9 أيام، كما أنه يريد خوض مباراة ودية خلال تلك الفترة".

